Chiara Ferragni sotto indagine Antitrust per la campagna Pink Christmas con Balocco Accusata di pratiche commerciali scorrette

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Balocco per la vicenda dei pandori "griffati", venduti fra novembre e dicembre 2022, nell'ambito dell'iniziativa "e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino", finalizzata a sostenere la ricerca sull'osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing. Una campagna per cui pende, dinanzi all'...e il mistero del costume copiato da Kendall Jenner: Fedez spiega cosa è successo Kendall Jenner e le pressioni della mamma Più volte, sempre nella serie tv 'The Kardashian', mamma ...'Mi fanno tutti le foto perché dietro c'è la': la gag di Marisa Passera a Party Like a Deejay A Party Like a Deejay,assiste all'esibizione del marito Fedez dal backstage. E Marisa Passera scherza: "Io sorrido, saluto, ma nessuno stava facendo la foto a me, la stavano facendo tutti allache ...

Il pandoro di Chiara Ferragni è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta a puntare il dito contro l’influencer ...A quest’ultima classe appartengono l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez che non hanno speso parole per l’occasione. A sottolineare la cosa è intervenuto Fabrizio Corona: “Mi ...