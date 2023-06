Chi sarà ai funerali di Stato di Berlusconi Polemiche su lutto nazionale

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Molti esponenti della politica italiana, ma anche inter, parteciperanno oggi aididi Silvio, alle 15 nel Duomo di Milano e saranno celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini tra imponenti misure di sicurezza. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, saranno presenti 32 esponenti del governo, tra ministri, vice ministri e sottosegretari. Per quanto riguarda i partiti, saranno presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader di Iv Matteo Renzi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il fondatore della Lega Umberto Bossi, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, Pierferdinando Casini. Presente anche l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, il senatore a vita ed ex premier Mario Monti, mentre non ci ...