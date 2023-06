Chi era Francesco Nuti | uno dei più grandi di sempre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è stato uno dei più amati e apprezzati attori e registi italiani, protagonista di film di successo negli anni ’80 e ’90. La sua carriera è stata segnata da una grande versatilità, da una comicità originale e da una sensibilità artistica che hanno segnato peril cinema italiano. Chi eraNato a Firenze nel 1955,si trasferisce presto a Prato dove si diploma come perito tessile. Inizia a recitare in teatro in modo amatoriale, scrivendo i suoi monologhi e partecipando a spettacoli di cabaret in modo del tutto amatoriale. Nel 1979 entra a far parte del trio dei Giancattivi, insieme ad Alessandro Benvee Athina Cenci, con cui debutta in televisione e al cinema. Nel 1982 lascia il trio e intraprende una carriera solista, ...