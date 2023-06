Chi è Rose Montoya | l’influencer trans che ha mostrato il seno alla Casa Bianca

(Di mercoledì 14 giugno 2023), attivista e influencergender, nella giornata di sabato 10 giugno 2023, ha partecipato al Pride organizzato davanti, scattandosi alcune fotografie in compagnia del presidente Joe Biden. Durante la manifestazione, la creator hapubblicamente il, dichiarandosi favorevole al movimento Free the nipple, una campagna sociale realizzata con l’obiettivo di permettere, anche alle donne, di mostrare liberamente i capezzoli. L’attivista, nella serata di ieri, 13 giugno 2023, ha condiviso su Instagram un video che racchiude alcuni momenti del Pride, compreso quello in cui ha abbassato la parte superiore del vestito eil(coprendo però i capezzoli con le mani): ...

... un garage in via dellea Legnano. Eravamo riusciti a rendere agibile quel luogo, con i ...si scandalizza per un testo del genere, lascia il tempo che trova e può ascoltare altro. Abbiamo ...... tutti arrivati per dare l'ultimo saluto simbolico al Cavaliere,con dei fiori,con un ... Mentre di sera circa 200 ultras della Curva Sud del Milan con magliette nere erosse in mano hanno ...Un vero e proprio campionato dove le squadre sono composte dai giocatori delle varie. Abbiamo ... è fondamentale capire fino a quanto rialzare un determinato giocatore e quanto spendere persi ...

Silvio Berlusconi a Moglia con mazzi di rose: c’è chi lo ricorda quando giocava a carte al bar La Gazzetta di Mantova

Questa mattina a piazza Venezia a Roma, un gruppo di attivisti ha esposto davanti all'Altare della Patria uno striscione che recitava: “Oggi non siamo in lutto, siamo in lotta”, firmato Transfemminis ...In duecento, tutti vestiti di nero. Tutti con una rosa rossa tra le mani. Eccoli, sono gli Ultras del Milan. Nei loro passi decisi, l'omaggio a Silvio Berlusconi, presidente del club dal 1986 al 2017.