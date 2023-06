Chi ci sarà e chi no ai funerali di Berlusconi | la lista di presenti e assenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nel Duomo di Milano sarannocirca 2mila persone per idi Silvio. Nella giornata in cui è stato proclamato – prima volta per un ex presidente del Consiglio che non sia stato anche capo di Stato – il lutto nazionale, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere leader politici, premier e importanti figure istituzionali e imprenditoriali. La famiglia siederà a destra della navata centrale, le autorità a sinistra. Per il momento non sono stati diffusi, per ragioni di sicurezza, i nomi dei capi di Stato che parteciperanno aidi, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini alle ore 15. Vediamo chi cie chi no aidi Stato previsti per l’ex presidente del Consiglio. Chi ciai ...