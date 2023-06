Chi affronterà Sinner al prossimo turno a ‘s-Hertogenbosch | tanti i precedenti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Buona la prima per Janniknell’ATP ‘s-. Sull’erba olandese, l’altoatesino ha sconfitto l’eccentrico e insidioso Alexander Bublik, con il punteggio di 6-4 6-2. Una partita nella quale il merito più grande del n.9 del mondo è stata quella di rimanere sempre molto concentrato al cospetto di un giocatore che esprimeva un tennis molto discontinuo, alternando momenti di grande brillantezza ad altri decisamente negativi. Bravo, quindi,a trovare concretezza nel suo gioco, avendo anchepunti dal servizio e mettendo un buon numero di prime in campo. Sul cammino del nostro portacolori, nei quarti di finale, ci sarà una vecchia conoscenza, ovvero il finlandese Emil Ruusuvuori. Il finnico ha battuto il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-2 6-7 (6) 6-4. Un incrocio non nuovo, visto che sono ...

