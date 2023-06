Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Stoccarda | c’è un precedente recente

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Prosegue l’avventura di Lorenzonell’ATP250 di. Sull’erba tedesca il toscano ha sconfitto in maniera autorevole il francese Gregoire Barrere con un duplice 6-3, dando conferma di un feeling crescente con una superficie che, per caratteristiche, non dovrebbe favorirlo più di tanto. I movimenti molto ampi di Lorenzo non si sposano alla perfezione con il grass, ma nei match affrontati nel torneo in questione si sono evidenziati dei miglioramenti. Servirà salire di colpi in maniera netta, però, se si vorrà battere l’avversario nei quarti di finale. Ci si riferisce all’americano Frances Tiafoe (n.12 ATP), a segno per 7-6 (2) 6-4 contro il ceco Jiri Lehecka (n.37 del ranking). Una partita nella quale Tiafoe ha messo in mostra la sua eccellente forza fisica, abbinata a colpi potenti specialmente sul lato del rovescio. Non si tratta del primo ...