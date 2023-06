che cos’è | squadre e calendario

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 14/06/2023 alle 13:08 CEST Le 20 giovanili delleche hanno fatto parte della Liga si contenderanno il titolo in un torneo di calcio a 7 Nel suo trentesimo anniversario, l’organizzazione presenta una novità: gli ex giocatori potranno giocare Il torneo più entusiasmante delle accademie giovanili di calcio spagnole è arrivato. Grandi promesse del calcio internazionale giocano questo fine settimana uno dei tornei giovanili più importanti al mondo, una volta terminata la competizione nazionale senior. In SPORT Vi diciamo gli aspetti più importanti da tenere in considerazione per seguirlo e dove seguirlo. Così, da Il XXX Torneo Nazionale LaLiga Promises Santander si terrà dal 16 al 18 giugno, organizzato da LaLiga insieme ...