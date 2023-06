Cecilia e Belen Rodriguez | il clamoroso annuncio è appena arrivato | insieme in un reality

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 14 giugno 2023)colpo di scena per le sorelleche per la prima volta prenderanno parte ad unè stata la prima a venire in Italia per trovare il successo ma soprattutto per aiutare economicamente la famiglia. La nota showgirl ha mosso i primi passi come valletta salvo poi divenire una delle conduttrici di punta di casa Mediaset. Negli anni poi è stata raggiunta anche dal resto della sua famiglia ed in particolare da sua sorellae suo fratello Jeremias. Questi si sono messi in mostra negli ultimi anni grazie ad alcuniquali l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Una storia che adesso si ripete perché siache ...