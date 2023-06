C’è solo un Presidente stasera su Italia 1 | il documentario su Silvio Berlusconi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È morto, l’uomo che ha segnato la storia della politica e del calciono. L’ex premier e leader di Forzasi è spento all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per le complicazioni della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Una notizia che ha scosso il mondo dello sport e della comunicazione, doveha lasciato un’impronta indelebile con le sue imprese imprenditoriali e i suoi successi sportivi. Questa sera su1 in prima serata il docufilm in suo ricordo ” C’èun”. “C’èun”: un visionario che ha rivoluzionato il pallone Come accennato sopra, oggi, 14 giugno, in prima ...