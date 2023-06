C' è solo un presidente alle 21 20 su Italia 1 | le anticipazioni del documentario sul Berlusconi calcistico

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Mercoledì 14 giugno, in prima serata su1, in onda il docufilm "C'èun" che ripercorre l'epopea di Silvionel mondo del calcio, a due giorni dalla sua scomparsa. Lo ...

Dalle prime file di sostenitori è partito un lungo applauso e qualche coro: ' Silvio, Silvio, c'è un'. In piazza sventolano bandiere di Forza Italia e del Milan ed esposto in prima ...Per Koukakis, sotto il governo dell'exNicos Anastasiades, Cipro ha fornito un ambiente ... La concessione di tali licenze non eraproblematica perché alcuni di questi Paesi hanno poca ...Più avanzano, più probabile sarà che ilVladimir Putin si renda conto che non può ... con 1 miliardo di dollari in appalti congiuntiper munizioni da 155 millimetri, in corso quest'anno.

“C’è solo un presidente!”, il coro e gli applausi fuori dal Duomo RaiNews

L'arrivo del feretro di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano per i funerali di stato, è stato salutato con cori e applausi da parte di una folla gremita, radunata nella ...Il governatore della Liguria: “Penso che non abbia mai cercato un erede e non credo ci sarà. Ci sarà invece un’eredità collettiva di cui tutti ci dovremo fare ...