CdS – “Ritorno in Italia? Se capitasse qualcosa di importante…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 2023-06-13 22:12:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Conte sul futuro: “La voglia c’è sempre, cerco uno stimolo” Conte ha parlato così della possibilità di tornare ad allenare già all’inizio della prossima stagione: “La voglia di allenare c’è sempre, altrimenti mi dovrei guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Non ho comunque il bisogno spasmodico di avere una panchina, ma se dovesse capitaredi importante e serio lo prenderei in considerazione. Cercoche mi dia uno stimolo, sia inche all’estero“. “Tottenham? Qualcuno si accontentava…” L’allenatore ha poi analizzato cosa non ha funzionato nell’ultima esperienza in Premier League: “Ci sono state cose positive e altre meno. Abbiamo fatto il massimo e dato tutto ...