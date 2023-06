Cda Tim | la spunta Alessandro Pansa La nomina segna un’escalation dello sconto tra Vivendi e gli altri soci

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A muso duro contro i francesi di. Il consiglio di amministrazione di Tim “ha proceduto, a maggioranza, alla cooptazione dicome consigliere”. Resta dunque escluso Luciano Carta il candidato di, primo azionista del gruppo di telefonia italiano con il 23,7%.è attualmente presidente di Sparkle (la rete di collegamenti sottomarini che fa capo a Tim). Dal 2013 al 2016 è stato capo della Polizia e dal 2016 al 2018 direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Oggi il titolo Tim ha chiuso in rialzo del 4,5% a 0,25 euro per azione. A spingere il titolo la speculazione sul dossier rete che avrà il suo prossimo passo al cda del 19 giugno, quando verrà fatta una prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e dal consorzio Cdp/Macquarie. Lo ...

Tim conferma lo sprint in Borsa grazie alle speculazioni sul dossier rete in merito alla prima valutazione delle offerte presentate da Kkr e Cdp/Macquarie ...Pansa, attuale presidente di Sparkle (Tim) e capo della Polizia dal 2013 al 2016, non detiene azioni Tim e si qualifica come amministratore non esecutivo, ...