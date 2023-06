CCIAA Irpinia Sannio | attribuiti d’ufficio 6 019 domicili digitali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Camera di Commercioha attribuito6.019per imprese individuali, società di capitale e di persone, di cui 3.470 per la provincia di Avellino e 2.549 per la provincia di Benevento. Ilo digitale assegnatodalla Camera di Commercio(codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it) è attivo solo per la ricezione, ed è accessibile dal Rappresentante dell’impresa tramite il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, accedendo dalla piattaforma Impresa Italia. Le imprese iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma societaria o individuale, che non avevano comunicato il proprioo digitale (PEC), oppure che ...