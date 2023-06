Cccp | una mostra per celebrare i 40 anni | ' Ma non siamo caricature'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I 40di storia deisono avanguardia. Ieri come oggi, nel tempo in cui si allestisce unaper il quarantennale di EP 'Ortodossia', esordio del gruppo formato da GiovLindo Ferretti, ...

'Sembra quasi che Berlusconi sia morto per tendercimano', esordisce Ferretti deiche ai tempi cantavano 'maledirai la Fininvest'. 'Berlusconi, considerando ciò che sta avvenendo in Ucraina ...E alla fine anche i- Fedeli alla Linea dissero sì alla nostalgia canaglia. 'Ma questa non èreunion, non ci siamo mai sciolti', mente sapendo di mentire Massimo Zamboni , vero responsabile di questa 'non ...Non uno ma molti fantasmi si aggirano attorno alla conferenza stampa indetta dai- Fedeli alla linea , seduti al completo attorno al tavolo che fu di Palmiro Togliatti nel Palazzo Masdoni di Reggio Emilia , ex sede della Federazione provinciale del Pci .

Cccp, una grande mostra a Reggio Emilia, ma non sia «celebrazione» Il Manifesto

