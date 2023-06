Catanzaro | Vivarini | “In B gruppo da ringiovanire | ma spero c’è la giocheremo”

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Vincenzoparla del suoin ottica Serie B . Il tecnico è stato intervistato ai microfoni di Rete8 e ha discusso sui possibili innesti che miglioreranno la sua rosa, sottolineando però come ...Tornerà in B, invece, sulle ali dell'entusiasmo della promozione, l'altro abruzzese Vincenzo: l'ex Pescara ha firmato il rinnovo con ilper le prossime due stagioni e sarà ai ...... come il guardiese doc Morgan De Sanctis, attuale ds della Salernitana in serie A, il tecnico abruzzese Vincenzo, che ha trionfato in serie C alla guida delbattendo ogni record ...

Catanzaro. Vivarini: “Mi auguro di affrontare una Serie B sopra le righe. Mercato…” Mediagol.it

Le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, a proposito della prossima stagione dei calabresi in Serie B ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...