Castel Fusano | Europa Verde | Roma Capitale e Municipio X al lavoro per la pista ciclabile

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “Incentivare la mobilità ciclopedonale è fondamentale per assicurare una vera rigenerazione urbana e togliere gli autoveicoli dalle strade, diminuendo l’inquinamento. Anche ladi Via di, ultimata nel 2018, assolve a questa funzione e va tutelata perfezionando gli ultimi adempimenti tecnico-burocratici successivi alla chiusura dei lavori, funzionali alla sua ordinaria manutenzione. Le ripetute piogge di questi mesi, evidentemente connesse al cambiamento climatico, hanno prodotto una inaspettata crescita della vegetazione che rende più difficile il transito sulla, ma anche grazie all’interessamento dell’assessore Patanè,X stanno lavorando per assicurare in tempi brevi l’adeguata cura del ...

Situazione aggravata anche dalla chiusura del tratto all'altezza di via diverso il centro. Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify ...L'oggetto del contendere, tra gli ex cognati, è il centro sportivo di proprietà dell'ex stella giallorossa in via di, in zona Longarina poco distante dal Torrino, dove Totti ha vissuto ...e Infernetto le aree più colpite, allagati anche scantinati e seminterrati all'Eur Stando a quanto si apprende dal sito ' roma.corriere.it ' le aree più colpite sono quelle a sud di ...

CASTEL FUSANO MELODICA 2023 Notizie in Controluce

Ancora chiuso il sottopasso di Acilia. Tromba d'aria a Riano. Nella notte registrati 8000 fulmini in tutto il Lazio ...Ma non solo. Via del Mare è chiusa anche da via di Castel Fusano, in direzione centro. La speranza di tutti è quella che il ‘problema’ si risolva presto perché il rischio di rimanere bloccati nel ...