Caso Suarez | il Rettore dell’Università | «Parlai con Cherubini perché tra noi c’è conoscenza»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 giugno 2023), ha parlato a Gazzetta.it ilper Stranieri di Perugia che aveva seguito l’esame dell’uruguaiano, ha parlato a Gazzetta.it ilper Stranieri di Perugia che aveva seguito l’esame dell’uruguaiano. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Né la Juventus né l’università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l’esame di italiano di. Contattai prima di tutto il dg per sapere se ci fosse un esame di lì a poco, poi avvertì della possibilità la rettrice, Giuliana Grego Bolli, per correttezza istituzionale. Da parte mia nessuna indicazione su chi avrebbe dovuto seguire la pratica. Contattato da...