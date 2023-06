Caso Consip | assolto in Appello il generale dei carabinieri Tullio Del Sette

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Leggi Anche, sull'appalto Fm4 assolti Romeo e altri 11 imputati 'Restituita l'onorabilità' - In primo grado, nel gennaio del 2021, Delera stato condannato a 10 mesi. Ora l'assoluzione. '...

Leggi Anche, sull'appalto Fm4 assolti Romeo e altri 11 imputati 'Restituita l'onorabilità' - In primo grado, nel gennaio del 2021, Del Sette era stato condannato a 10 mesi. Ora l'assoluzione. 'Si tratta di ...Si evolve così uno dei tasselli del, snodatosi a partire dal 2016 in molteplici filoni di inchiesta divisi tra le Procure di Roma e Napoli e incentrato sul super appalto Facility ...

Cade l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. I difensori: "Restituita l'onorabilità ingiustamente sottratta" ...(Adnkronos) – L’ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette è stato assolto in Appello dalle accuse di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta Consip ...