(Di mercoledì 14 giugno 2023) Salvatoresi è qualificato per idi finale del challenger di(118.000 euro di montepremi su terra battuta). battendo per 36 62 75 il francese Terence Atmane.(288) attende ...

Salvatoresi è qualificato per i quarti di finale del challenger di Lione (118.000 euro di montepremi su terra battuta). battendo per 36 62 75 il francese Terence Atmane.(288) attende ora ai quari lo svizzero Alexander Ritschard (195). Giovedì agli ottavi anche Gianluca Mager che invece sfiderà il brasiliano Felipe Meligeni Alves (156). ORDINE DI GIOCO ...Vuole un riscatto dalla sorte avversa il ragusano Francocostretto allo stop per una toccata ... torna a difendere la leadershipcolori RO Racing. Molta attenzione allo scatenato romano ...... ubicando i nuovi asili nidodue Poli cittadini, Nord, San Vito , e Sud ai piedi del Centro ... così, a uno dei punti qualificanti degli obiettivi di mandato del sindaco Franz, che è appunto ...

Caruso nei quarti a Lione Tiscali

Salvatore Caruso si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Lione (118.000 euro di montepremi su terra battuta). battendo per 36 62 ...Prosegue la battaglia tra i sindaci del Consorzio Valle Crati e il suo presidente (sfiduciato) a suon di comunicati stampa ...