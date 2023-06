Carte truccate al casinò | 10 misure cautelari

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Presunta truffa aldi Sanremo, grazie al croupier Luigi Carbone, detto 'Silvio', che in cambio di denaro introduceva mazzi diper le partite del gioco del Punto e Banco. Il 58enne guadagnava "almeno 300 euro per volta". Dieci leemesse nei confronti della...

... e in particolare effettuando maggiori puntate in caso di riscontrata alterazione delleda gioco con conseguente conseguimento di vincite illecite che successivamente venivano suddivise tra gli ...Maxi truffa al casinò di Sanremo, la banda era riuscita a vincere in maniera illecita circa 300 mila euro Maxi truffa al casinò di Sanremo. Sei arresti, di cui due finiti in carcere e quattro ai ...Gli altri membri dell'organizzazione segnavano lein modo percepibile solo a coloro che conoscevano il tipo di alterazione, e poi li riconsegnavano al complice che riponeva i mazzi truccati ...

Truffa al Casinò di Sanremo con carte truccate: sei arresti e dieci misure cautelari Open

La selezione è davvero ampia, ed alcune coste sono famose anche per offrire un’icredibile movida notturna Durante le vacanze, che siano quelle estive o invernali, è possibile visitare paesaggi mozzafi ...Arrestati sei membri della banda: in manette anche il croupier che preparava i mazzi manomessi. Alla gang in trasferta dal torinese il sistema avrebbe ...