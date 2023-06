Carabinieri TPC di Palermo restituiscono due paliotti a Torre del Greco

... Vittorio Sgarbi, è stato restituito alla Repubblica dell'Iraq dal Comandante del NucleoTutela Patrimonio Culturale () di Bologna, Tenente Colonnello Giuseppe De Gori, e dalla ...Alle varie fasi del prelevamento, come d'obbligo di legge, erano presenti, con compiti di vigilanza e controllo, idel nucleo(Tutela del patrimonio culturale) competente per zona. Il ...Alle varie fasi del prelevamento, come d'obbligo di legge, erano presenti, con compiti di vigilanza e controllo, idel nucleo(Tutela del patrimonio culturale) competente per zona. Il ...

Carabinieri Tpc, scultura in marmo restituita al Museo del Sannio ... Agenzia CULT

- Cap. Andrea LEACCHE, comandante della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco ed altre Autorità religiose, militari e civili. L’esito positivo dell’attività investigativa è il frutto del coordiname ...Il 14 giugno 2023, alle ore 19.00, presso la Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco, il Ten. Col. Gianluigi MARMORA, comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) d ...