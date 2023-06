Capezzone | l’omelia di monsignor Delpini scritta in modo furbo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Berlusconi uomo di vita, amore e gioia", ha detto l'arcivescovo di MilanoMarionell'omelia pronunciata in Duomo in occasione dei funerali di Stato. Una frase"inperché suscettibile di interpretazioni opposte", ha dichiarato l’ex portavoce della prima Forza...

'attuale direttore de Il Foglio parla di "un gigantesco ... mentre per Danielela predica è stata costruita "in modo ... E poi la voce della rete: "deludente", "un'gesuitica", "ha ...E a confermare la sensazione del direttore del TgLa7 c'è'ultimo post di Danieleche inizia così: 'pronunciata da monsignor Delpini è stata costruita in modo furbo , perché ...'attuale direttore de Il Foglio parla di "un gigantesco ... mentre per Danielela predica è stata costruita "in modo ... E poi la voce della rete: "deludente", "un'gesuitica", "ha ...