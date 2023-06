Canottaggio | Cdm | varate le barche azzurre per Varese

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023), 14 giu. (Adnkronos) - A due giorni dall'inizio della Seconda Prova di Coppa del Mondo, che si svolgerà a-Schiranna dal 16 al 18 giugno 2023, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha reso pubbliche le formazioni degli equipaggi che già da venerdì 16 scenderanno in acqua per la prima tornata di eliminatorie. Saranno 23 le formazioni italiane (5 femminili, 12 maschili e 6 pararowing) che, insieme a quelli delle altre 42 nazioni iscritte, faranno arrivare a 314 il numero degli armi in gara. Tra le specialità in programma, quella con più iscritti risulta essere il singolo senior maschile con ben 38 equipaggi iscritti, mentre gli atleti in gara presenti asono 653 (l'Italia ne ha convocati 64: 46 uomini e 18 donne). Gli equipaggi, in relazione alla partecipazione agli Europei di Bled di fine maggio, sono stati ...