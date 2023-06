Campionato italiano tiro alla fionda | Friuli Venezia Giulia fa incetta di medaglie

(Di mercoledì 14 giugno 2023), Umbria e Abruzzo sugli scudi ai recenti Campionati italiani disvoltisi a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, e organizzati dall’Asd Chej dé Fionde sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento ha anticipato solo di pochi giorni ileuropeo, in programma dal 16 al 18 giugno al palasport “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino città che vanta una grandissima tradizione per questa disciplina e dove a maggio il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha inaugurato il nuovo centro federale Figest “Franco Boccalini”.sfida tricolore, egregiamente coordinata dal sodalizio ...

Vranckx, il Milan ha deciso Come riporta il portale di mercato, il Milan ha deciso di non ... 10 presenze per lui trae Coppa Italia , con un assist messo a segno. Il tutto si ...Ma Sarri come centravanti in più vuole un elemento immediatamente affidabile nel. Non ha dimenticato le difficoltà durante i ricorrenti stop di Immobile nell'ultima stagione: ha '...La categoria Hypercar delWEC sta attirando sempre più costruttori e interesse da parte ... sta facendo risvegliare la passione del pubblicoverso le gare di durata. WEC 2023, 24 ...

Serie A in streaming su DAZN: tra novità, ascolti, esclusive e futuro Calcio e Finanza

Dopo i buoni risultati ottenuti nella scherma con la TBB di Roberto Tarfano per Stefano Gori continuano gli impegni agonistici nelle specialità paralimpiche dell'atletica leggera, lo sport che più di ...ROMA - Il Gran Premio d'Italia 2023 di MotoGP è stato ormai consegnato agli archivi con il successo del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, ma la gara ha lasciato qualche strascico di pole ...