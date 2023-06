Camera ardente | perché si chiama così?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Laè il locale dove avviene la veglia funebre di una persona appena scomparsa. Masi? Il nome deriva dall’antica usanza di collocare all’interno di una stanza delle fiaccole o candele accese per rendere omaggio alle spoglie del trapassato. Questa usanza risale all’antica Roma, dove i funerali erano una necessità imprescindibile per onorare i defunti e che addirittura vedeva per i poveri lo Stato farsi carico di ogni spesa. La tradizione dellaè stata successivamente ripresa dai cattolici e oggi si utilizza anche per i laici. All’interno di questo luogo avviene la veglia funebre dove viene esposto ai più stretti la salma della persona scomparsa prima del funerale stesso e della sepoltura. Bisogna fare attenzione però a ...