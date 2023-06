‘Cambia subito l’IBAN’ così ci cascano tutti e perdono i soldi | controlla cosa devi fare

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Aumentano le vittime della truffa del cambio dell’IBAN. State molto attenti alle comunicazioni che vi arrivano per messaggio. Le autorità hanno riscontrato il dilagare di una nuova truffa telefonica soprannominata “del cambio dell’IBAN”. Con questa tecnica cercano di fregare le aziende utilizzando una falsa emergenza. Le forze dell’ordine invitano a diffidare delle comunicazioni per SMS. La polizia postale mette in guardia contro la truffa del cambio dell’IBAN – ANSA – ilovetrading.itUna fenomeno molto diffuso soprattutto nelle zone più industrializzate del Nord Italia è quello della truffa del cambio dell’IBAN. Si tratta di un nuovo tipo di truffa finanziaria che ha come particolarità quella di colpire non privati cittadini, bensì le aziende. La strategia dei truffatori è quella di porti in mezzo alle dinamiche dei pagamenti digitali, per questa ragione hanno assunto tra le forze ...