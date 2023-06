Calcolatrici scolastiche o per l’ufficio | come scegliere quella giusta per le proprie esigenze

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Vuoi portarti avanti con gli acquisti per settembre approfittando degli sconti di fine anno scolastico? O stai rinnovandoe desideri che anche l’equipaggiamento delle tue scrivanie sia all’avanguardia? Questa guida – breve ed essenziale – potrebbe fare al caso tuo se ti stai chiedendoleper la scuola e il lavoro. Solo apparentemente uno strumento vintage e ormai superato da computer, tablet e smartphone, una calcolatrice è un buon alleato in molte situazioni: quando vai di fretta e non vuoi svolgere a mente anche i calcoli più semplici, se non puoi permetterti errori con la contabilità dei tuoi clienti, tutte le volte che i tuoi figli sono alle prese con le verifiche di matematica.la calcolatrice: tipologie, funzioni, modelli, ...