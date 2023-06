Calciomercato Torino | un campione del mondo per Juric

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Decimo posto in campionato. Un buon torneo, tutto sommato, per i granata di Ivanche hanno mostrato ottime prestazioni e diverse situazione, certamente, da migliorare. La rosa a disposizione del tecnico croato può essere migliorata nel prossimoche ilha già iniziato a pianificare con estrema attenzione. Dopo aver acquistato ufficialmente Mihai Popa, portiere romeno che nei giorni scorsi è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Toro, le attenzioni della società si sono spostate su undel, forte interesse per Acuna del Siviglia? (Credit foto – pagina Facebook del club granata)Un calciatore che certamente eleverebbe il tasso tecnico e d’esperienza del. L’acquisto ...

Ilsta valutando alcuni nomi per l'attacco e tra questi ci sarebbe quello di Mateta del Crystal Palace Ilsta valutando alcuni nomi per l'attacco e tra questi ci sarebbe quello di Mateta del Crystal Palace, Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata potrebbero intavolare una trattativa per il ...- Fra i nuovi arrivi granata il più presente è Nikola Vlasic (2.731 minuti e 5 gol), che raggiunge una media voto di 6,1. Alle sue spalle c'è Perr Schuurs che tocca 30 presenze in campionato (...... il club ha deciso che non rimarrà a. Al suo posto è pronto a tornare in bianconero dopo il ... FOTOGALLERY Foto Twitter @SCInternacional Continua gallery %s Foto rimanentiValencia ...

Calciomercato Torino: Vlasic e Miranchuk, attesa per la trequarti. Il punto Toro News

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Ad Allegri non dispiacciono nemmeno i nomi di Lucas Vasquez e Holm che verrebbero di corsa a Torino dopo le stagioni sfortunate con Real Madrid e Spezia. Sport Paper - Notizie su calcio e ...