Calciomercato Roma | Montella chiama El Shaarawy in Turchia

(Di mercoledì 14 giugno 2023), intrecci turchi: Vincenzopotrebbe passare alla panchina del Fenerbahce eElIntrecci disul Bosforo per la. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzoè vicino alla panchina del Fenerbahce. La sua prima richiesta ai gialloblu, in caso di trasferimento, sarebbe Stephan Ele i turchi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta importante sia in termini di stipendio che di durata del contratto.

... nei quarti, tra i possibili incroci ci sono Inter - Fiorentina (la finale di quest'anno) e Milan - Atalanta da una parte; il derby Lazio -e Napoli - Juve dall'altra. In semifinale, poi, da una ...Per l'italiano, invece, c'è da fare i conti con la, che come scritto su queste pagine si sta muovendo con Tiago Pinto per anticipare tutti. Ekitike (©LaPresse) -.itPer il Milan, ...Per il difensore ex Eintracht dopo le visite mediche la firma del contratto, 14 giu. - Il difensore ex Eintracht Evan N'Dicka è atterrato a. Dopo le visite mediche (in ...

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – È ancora Spagna-Italia, e ancora una volta in semifinale di Nations League, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che gli azzurri si aggiudicaro ...Roma, 14 giu. – (Adnkronos ... “Potenzialmente parliamo del miglior giocatore della storia del calcio. Quando uno come Messi se ne va non è mai una buona notizia e non ho capito perché tanta gente ...