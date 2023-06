Calciomercato Roma | missione inglese per Tiago Pinto | Scamacca e non solo

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ina Londra per conto del club giallorosso:e nonnel mirino Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in seratasarà a Londra per trattare l’arrivo di Gianlucaalla. Ma non. L’obiettivo del general manager è infatti quello di liberare la rosa da alcuni pesanti ingaggi, così da raggiungere entro il 30 giugno il tetto delle plusvalenze prefissato.

OFFERTE - Gli spagnoli si erano fatti sotto a gennaio, ma si erano spaventati di fronte alla richiesta di 35 milioni della. Ora che c'è in ballo anche Morata e i contatti tra i due club sono ...Napoli - Ciro Venerato , giornalista Rai, ha riportato le ultime notizie in casa ... Daintanto rispunta il nome di Rudi Garcia. Il contratto potrebbe essere anche il suo, francese ...Per Frattesi, come raccontato da.it, in corsa oltre i bianconeri ci sono anche Inter eche può mettere sul piatto Volpato. Intanto dei due obiettivi juventini ha parlato anche ...

In questi anni ha innovato il calcio in modo significativo ed è uno dei pochi ... 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. La Roma è certamente una delle più attive in questa primissima fase di mercato ...La Roma avrà bisogno di cedere e incassare 30 milioni di euro entro fine giugno per rispettare gli accordi stipulati con l'UEFA. Tra i maggiori indiziati a partire c'è Ibanez, il quale ha attirato su ...