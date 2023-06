Calciomercato – Real Madrid | ufficiale l’acquisto di Bellingham

Commenta per primo IlMadrid accoglie Jude Bellingham . Il club spagnolo conferma l'ingaggio del centrocampista dal Borussia Dortmund , l'inglese firma un contratto per le prossime sei stagioni e sarà presentato alla ...MADRID (Spagna) - I Blancos hanno annunciato l'acquisto del 19enne centrocampista inglese dal Borussia Dortmund con una nota pubblicata sul proprio sito. (Segue servizio completo) ...Timothy Castagne (LaPresse) -.itUna situazione simile all'opportunità di Emil Holm è ... Sempre in Spagna, la 'Vecchia Signora' guarda in casaMadrid. L'esterno Lucas Vazquez è in ...

Arabia Saudita: dopo Benzema, un altro attaccante dal Real Madrid Calciomercato.com

Il Real Madrid accoglie Jude Bellingham. Il club spagnolo conferma l'ingaggio del centrocampista dal Borussia Dortmund, l'inglese firma un contratto per le prossime sei stagioni e sarà presentato alla ...I Blancos hanno annunciato l'acquisto del 19enne centrocampista inglese dal Borussia Dortmund con una nota pubblicata sul proprio sito ...