Calciomercato Milan – Sondaggi per Gnonto | ma il Leeds spara alto

Secondo quanto rivelato da Relevo in Spagna e per cui.com ha avuto forti conferme, su Romero si sta però muovendo anche ilche a parametro zero sta fiutando un'affare che potrebbe ...Commenta per primo Parlando dal ritiro della Slovacchia il difensore dell' Inter ,Skriniar , è tornato a racconatare la sua esperienza in nerazzurro e a Milano dopo il rifiuto a rinnovare il contratto firmando poi col PSG a parametro zero. IL NO ALL'INTER - 'Da quando ho ...Come appreso da.com ,e Fiorentina hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi. Il Leeds ha sparato una richiesta da 20 milioni di euro , cifra considerata eccessiva da entrambi ...

Calciomercato Milan – Occasione a zero Proposto Pereyra Pianeta Milan

CALCIOMERCATO - Berardi-Lazio, ci siamo quasi. La Juventus riflette sul futuro di Chiesa, che potrebbe essere lontano da Torino. Il club bianconero però punta S ...Calciomercato – Frattesi, Inter in pole per il gioiellino azzurro ma la Roma, a 3,00 su Sisal.it, sogna di riportarlo a Trigoria Roma, 14 giugno 2023 – Davide Frattesi, ...