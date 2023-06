Calciomercato Inter | Newcastle vuole Barella | c’è l’offerta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Ilsulle tracce di Nicolò, 26 anni. Il club inglese, secondo Sky Sports News, sarebbe in contatto con l’e sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di sterline – poco più di 58 milioni di euro – per il cartellino del centrocampista. L'articolo proviene da Italia Sera.

, le operazioni di mercato con il Chelsea L'vorrebbe tenere Lukaku in prestito e al Chelsea avrebbe chiesto anche quello di Koulibaly ricevendo al momento un doppio no. , vorrebbe avere il ......è l', finalista di Champions League. I nerazzurri passano dall'ottavo al quinto posto in virtù del percorso nella più importante competizione europea. Juventus (LaPresse) -.itC'è ...United, era approdato all'Miami insieme al fratello Gonzalo per poi, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, diventarne l'allenatore.

Mercato Inter | Colpo clamoroso in arrivo Barzaghi: “Vi dico che…” Cittaceleste.it

C'è anche Valentino Rossi fra "Gli Inter-Nati", gruppo di tifosi-vip della Beneamata ... quello del 'portiere libero', che pensavamo di aver vissuto solo sui campetti improvvisati del calcio delle ...In questi anni ha innovato il calcio in modo significativo ed è uno dei pochi ... e per aver sviluppato quelle qualità che mi hanno portato all’Inter e per avermi dato la chance di scendere in campo“.