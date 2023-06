Calciomercato | dall’Inghilterra | gli agenti di Kane hanno incontrato il PSG

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Harryin queste settimane è il nome più caldo e maggiormente al centro dei rumors sulle pagine dei quotidiani inglesi. L’attaccante del Tottenham è cercato dal Real Madrid, ma secondo quanto riporta il Mirror nelle ultime settimane è salito anche l’interesse da parte del PSG. Glidi Harrysi sono incontrati con il Psg, prima della lettera di Mbappé, per conoscere la situazione dell’attaccante inglese in vista di una possibile partenza questa estate. Se Mbappé dovesse lasciare il Psg, propriorappresenterebbe una delle opzioni della squadra parigina per rafforzare il proprio attacco. SportFace.