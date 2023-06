Calciomercato com – Il Presidente francese Macron | ‘Farò pressione a Mbappé perché rimanga al Psg’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 2023-06-14 18:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: E’ un affare di Stato e non è una novità: Kyliannon deve muoversi da Parigi, altrimenti a muoversi è il Governo. E’ successo l’estate scorsa, quando ilha convinto l’attaccante a firmare un rinnovo biennale con opzione fino al 2025, e a quanto sembra succederà ancora. LO DICHIARA SENZA REMORE – Come riferisce RMC Sport,, interrogato oggi da un tifoso con indosso una maglia della Nazionale, ha risposto: “Serimane? Non lo so, ma cercherò di fare”. L’attaccante ha comunicato alla società parigina per mezzo di una lettera che non intende attivare la ...