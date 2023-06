Calciomercato | Aston Villa Nico Williams obiettivo numero uno

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il club inglese pronto a pagare una clausola di 50 milioni per strapparlo all'Athletic ROMA -è l'uno dell'di Unai Emery. Ad assicurarlo è 'Marca', secondo ...

Futuro che sembra ormai segnato: per lui ci sarebbe appunto la Premier e l'Villa, che gli avrebbe assicurato un contratto da sette milioni di euro l'anno. Nico Williams, costretto a saltare le ...... ma su di lui c'era anche l'Villa pronta a sferrare l'attacco). Ed allora la caccia è nei ... le richieste a Juve, Roma e Inter Leggi i commentiroma : tutte le notizie 14 giugno ...Napoli , sirene inglesi per Hirving Lozano ! Le notizie provenienti dall'Inghilterra riferiscono di un serio interessamento da parte dell'Villa per l'attaccante messicano, che ha ...

Calciomercato, Tielemans ufficiale all'Aston Villa: niente Roma o Milan Sky Sport

Il club inglese pronto a pagare una clausola di 50 milioni per strapparlo all'Athletic ROMA (ITALPRESS) - Nico Williams è l'obiettivo numero uno ...Ritorno di fiamma Zaniolo, ma l’Aston Villa… Nicolò Zaniolo anche l’anno scorso era finito sotto la lente di ingrandimento della Juventus, che quest’anno sembra più intenzionata che mai a portare l’ex ...