Calcio Storico fiorentino 2023 in tv | date | orari | streaming

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si avvicina una delle grandi tradizioni di Firenze con il. La prima semifinale vedrà in campo Bianchi contro Azzurri, la seconda Rossi e Verdi. Si giocherà il 10 e l’11 giugno, con finale il 24 dello stesso mese (o da ufficializzare) per la festa di San Giovanni. La copertura dell’evento invece è ancora da definire e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e sulle informazioni su come seguire uno degli appuntamenti più amati dal pubblico. AGGIORNAMENTO – Le partite saranno trasmesse su Toscana TV AGGIORNAMENTO – La semifinale Verdi-Rossi sarà trasmessa anche su Dazn in diretta dalle 16:45 di domenica 11 giugno SportFace.

