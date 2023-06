Calcio Storico Fiorentino 2023 | Finale Azzurri-Rossi in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si avvicina l’attesissimadell’edizionedelche vedràin campo. L’evento è in programma sabato 24 giugno per la tradizionale Festa Patronale di San Giovanni. L’incontro verrà preceduto come da tradizione dalla sfilata del corteodella Repubblica fiorentina lungo le vie del centro a partire dalle 16:00 (i cortei si sdoppieranno e si riuniranno in Piazza della Signoria). La partita poi andrà in scena alle 18:00. Glihanno sconfitto i Bianchi per 7 cacce a 3, mentre isi sono imposti sui Verdi per 7 cacce e mezzo contro 2. Ora è tutto pronto per la finalissima. Le partite verranno trasmesse in diretta nazionale sulla piattaforma Dazn. Per tutta ...