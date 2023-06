Calcio | Real Madrid | ufficiale Bellingham | contratto di 6 anni 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "È stato un onore indossare la maglia (del Dortmund, ndr) così tante volte, in momenti felici e di difficoltà. Anche se non vedo l'ora che arrivi la mia prossima destinazione, non dimenticherò mai il viaggio che ho fatto per arrivarci. Una volta del Borussia, sempre del Borussia". Lo ha detto Jude. L'inglese si era trasferito al Borussia Dortmund dal club giovanile inglese Birmingham City nel 2020. Durante il suo periodo con la squadra tedesca,è diventato un giocatore chiave con 132 presenze, 24 gol e 25 assist, spiega il comunicato del Borussia Dortmund sul proprio sito. In giallonero ha vinto la Coppa di Germania nel 2021 ed è stato recentemente nominato giocatore della stagione della Bundesliga appena conclusa, in cui il Dortmund ha perso lo scudetto contro il Bayern ...