Calcio | Nations League | per bookie Spagna favorita contro gli azzurri

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - È ancora-Italia, e ancora una volta in semifinale di, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che glisi aggiudicarono il ben più prestigioso confronto a Euro 2020, andando poi a battere l'Inghilterra in finale. Si tratta del 40esimo testa a testa tra le due Nazionali, con il bilancio quasi in equilibrio: 11 volte ha vinto l'Italia, con 12 sconfitte e 16 pareggi. In questo caso, i betting analyst di Planetwin365 e Stanleybet.it concordano nel vedere favoriti gli uomini di De La Fuente, a 2,25, mentre la vittoria della compagine azzurra si gioca tra 3,25 e 3,45; il pareggio, infine, oscilla tra 3,15 e 3,20. Tra le altre giocate, spicca la quota di 1,57 assegnata all'Under, in netto vantaggio rispetto all'Over, a 2,25, mentre il No Goal, ...

... alla vigilia della semifinale diLeague contro la Spagna in programma domani alle 20.45 a ... Baldanzi 8,5 Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 14 giugno - 11:44L'Italia di Roberto Mancini , ha iniziato la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani contro la Spagna , valevole per le semifinali diLeague . Il difensore della Nazionale e dell'Inter Bastoni è rimasto però a riposo ...Alessandro Bastoni ha saltato l'allenamento di oggi a Coverciano della Nazionale azzurra, in vista del match di domani contro la Spagna per la semifinale diLeague a Enschede in Olanda. Per il difensore dell'Inter solo qualche linea di febbre ed uno stop precauzionale che non mette a rischio la sua partenza per l'Olanda con il resto della squadra. ...

NATIONS LEAGUE: DANI OLMO SALTA ITALIA-SPAGNA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il difensore azzurro non si è allenato nell’ultima seduta prima della partita con la Spagna in programma domani sera. In serata le conferenze del c.t. Mancini e di Bonucci ...Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – È ancora Spagna-Italia, e ancora una volta in semifinale di Nations League, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che gli azzurri si aggiudicaro ...