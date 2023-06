Calcio | Nations League Bastoni non parte per Olanda | convocato Buongiorno

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il difensore dell'Inter fermato da un attacco febbrile, al suo posto il giocatore del Torino FIRENZE - Alessandronon faredei 23 di Roberto Mancini per la final four di. Alla vigilia della semifinale con la Spagna in programma domani sera a Enschede, in, il difen