Calcio Napoli | Sousa frena | “Per ora resto alla Salernitana”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il tecnico portoghese conferma la sua volontà di restare a Salerno, nonostante la corte del: “Sto già lavorando per la prossima stagione con il direttore sportivo”. “Quando ho smesso di giocare la prima ambizione che ho avuto è stata quella di diventare presidente della Federportoghese! Mi vedevo in quella posizione, pensavo di

... svelata oggi dal sito specializzato& Finanza , viene effettuata sulla base di criteri ... LA CLASSIFICA Inter 87,1 milioni80,3 Milan 80 Juventus 78,6 Lazio 70,7 Roma 68,2 Fiorentina 55,2 ...... potrebbe affrontare addirittura i campioni d'Italia delagli ottavi di finale in una ... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per la CLD ...Un po' un'anomalia 'Diciamo che neldi oggi non ci si deve meravigliare più di niente. L'annata delè stata da protagonista e un cambio ci può stare purchè resti l'idea di costruire ...

Bereszynski: “A Napoli avrò la pizza gratis a vita! Mio futuro Dipende da una cosa…” CalcioNapoli1926.it

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Napoli dovrebbe incassare circa 80,3 milioni dai diritti Tv. La testata specializzata riguardo gli aspetti economico-finanziari del calcio, ha scritto ...La ripartizione dei proventi da diritti tv della stagione appena conclusa, svelata oggi dal sito specializzato Calcio & Finanza, viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Mela ...