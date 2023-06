Calcio | Milik ' desidero restare alla Juve | spero nell' accordo'

, classe 1994. era sbarcato sotto la Mole l'estate scorsa in prestito con un diritto di riscatto che il club bianconero non ha esercitato, ma ora dalla Continassa hanno ripreso i contatti con i ...però dal ritiro della nazionale polacca ha fatto sentire la sua voce ed ha lanciato un messaggio.ha chiuso la sua annata in bianconero con 9 gol in tutte le competizioni.

Calciomercato: Milik, è ancora Juve. Zaniolo si avvicina ai bianconeri. L'Al-Ahli tenta Mourinho, ma lui rest… la Repubblica

La Juve ha scelto l’attaccante per la prossima stagione e la volontà è quella di confermare Milik dopo l’annata appena conclusa La Juve ha scelto l’attaccante per la prossima stagione e la volontà è q ...(Calcio in Pillole) La Juve ha scelto l’attaccante per la prossima stagione e la volontà è quella di confermare Milik dopo l’annata appena conclusa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i ...