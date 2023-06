Calcio | mercato Roma | N' Dicka ai dettagli e poi assalto a Scamacca

(Di mercoledì 14 giugno 2023), 14 giu. - (Adnkronos) - Il difensore ex Eintracht Evan N'è atterrato a. Dopo le visite mediche (in programma nelle prossime ore) arriverà anche la firma sul contratto per i prossimi cinque anni. Da definire gli ultimissimiprima dell'annuncio, che allontanano così definitivamente l'offensiva del Milan che rimane l'avversario da battere anche per Gianluca. Il direttore sportivo Tiago Pinto sarà a Londra nei prossimi giorni per parlare con il West Ham. Il giocatore ha già dato il suo ok al ritorno in giallorosso, laè avanti e vuole chiudere.

...i suoi uominilavorino bene in uscita, per ridurre i costi di gestione e per evitare di avere ai nastri di partenza una squadra di oltre 30 giocatori. Da football americano più che da. ......le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sporte Sky Sport 24 Calciomercato, le news del 14 giugno: Da Koulibaly a Frattesi, Inzaghi chiede garanzie all'Inter Frattesi, indizi di: ...... oltre a sperare ancora in una cessione nella ricca Premier , stavolta fiuta nell'aria anche un'importante operazione in Italia che la scorsa stagione era sfuggita per unpressocché ...

Calciomercato, Singo: senza rinnovo il Toro cerca l’asta. C’è la Juve e non solo Toro News

Calciomercato Lazio: Luis Alberto e Milinkovic via insieme I sostituti chiesti da Sarri per compensare la partenza dei due big Secondo Il Messaggero nell’ultimo vertice tra Lotito e Sarri per il ...Calciomercato Sampdoria, continua la ricerca del nuovo allenatore: Pippo Inzaghi è più di un'idea e sa come guadagnarsi la promozione in A ...