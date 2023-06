In ritiro con la Nazionale per le qualificazioni europee che prevedo per i lusitani le sfide a Bosnia e Islanda,spiega: "Quando sono arrivato a 19 anni mi hanno accolto in maniera incredibile e ...Del resto proprio sulla fascia destra il Milan vuole provare a fare un grande colpo quest'estate in modo da formare una coppia super condall'altro lato del campo.Leggi anche: 'Mai pensato di andare via, voglio scrivere la storia del Milan!' Diaz tra passato e presente: 'Grazie Milan, torno al Real per giocare' Leggi i commenti Calciomercato milan : tutte ...

Calcio: Leao, mai pensato di andare via dal Milan Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Rafa Leao, dal ritiro del Portogallo, spiega che "avevo preso la decisione di restare al Milan già qualche settimana prima di firmare il contratto. Avevo comunicato ai dirige ...Lisbona, 14 giu. – (Adnkronos) – Dal ritiro del Portogallo Rafael Leao è intervenuto sul suo recente rinnovo con il Milan. L’addio di Maldini e Massara, arrivato pochi giorni dopo la sua firma, aveva ...