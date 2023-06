Calcio | Genoa | indizio social sulla permanenza di Gilardino

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) -delFc per ladi Albertopanchina del grifone anche la prossima stagione. Sul sito del club rossoblù è apparso un messaggio del tecnico di Biella che sembra confermare la propria volontà di restare nella città ligure: "Carini, non vedo l'ora di ripartire. A prestissimo... Forza! Mister". In attesa del comunicato ufficiale della società, sembrerebbe ormai ad un passo il rinnovo di contratto dell'allenatore che ha riconquistato la Serie A nella passata stagione dopo un solo anno di purgatorio.

...il decimo posto appena dietro la nostra Nazionale die davanti alla Salernitana. Tra le presenze della serie cadetta in top quindici, da registrare anche quella del neopromossoal ...Grosso e Giardino, con le promozioni di Frosinone e, hanno spiccato il volo. Cannavaro e De ... uno dei più grandi talenti delportoghese, giunto alla Reggiana quasi a fine carriera, ...... entrambi pronti al rientro al. Stessa sorte per Mamadou Coulibaly, che tornerà a Salerno. A ...potranno depositare i contratti e ufficializzare le operazioni portate a termine alla Lega. ...

Serie B, i giocatori più preziosi alla fine del campionato. CLASSIFICA Sky Sport

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Indizio social del Genoa Fc per la permanenza di Alberto Gilardino sulla panchina del grifone anche la prossima stagione. Sul sito del club rossoblù è apparso un messaggio ...Genoa, il punto sul mercato in entrata e in uscita. Il club ligure sogna un campionato all'insegna della tranquillità con Alberto Gilardino in panchina, ...