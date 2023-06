Calcio | Assegnato a Ranieri premio ' Costruiamo gentilezza nello sport'

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il tecnico del Cagliari neo - promosso insignito per il gesto di fair - play a Bari FIRENZE - "Un esempio di valore, un signore nella vita e in campo". Il" ...

LEGO e 2K si preparano a sfidare FIFA con un nuovo gioco di calcio Spaziogames.it

Il Premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport" viene assegnato a Claudio Ranieri ... Manuel Pasqual per progetti sociali legati al calcio, la squadra di calcio femminile 3D di Brescia per l'accoglienza ...Pumas Viareggio campione d’Italia categoria under 19. Alle finali di Valdagno la formazione allenata da Mirko Bertolucci centra l’impresa superando ai rigori (3-1) i padroni di casa e chiudendo imbatt ...