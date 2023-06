Calcio | Ajax | Steijn è il nuovo allenatore

Steijn diventerà l'allenatore della prima squadra dell'", si legge nella nota ufficiale dove si premette che il club dei Lancieri ha trovato l'accordo con lo Sparta Rotterdam per il mister. ...Il Napoli accelerò i tempi per acquistarlo dall'e la Lazio cambiò strada e ingaggiò Ciro Immobile, che poi è entrato nella storia biancoceleste a suon di gol. Sarri vuole assolutamente Milik, ...... " Mi sarebbe piaciuto restare all'. Improvvisamente diventa tutto molto professionale, hai un ... ma da quando sono andato ho visto l'altra faccia del" . Qui l'olandese si riferisce al ...

UFFICIALE: Ajax, ecco il nuovo allenatore. Da Rotterdam arriva Maurice Steijn TUTTO mercato WEB

Amsterdam, 14 giu. - (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Maurice Steijn è il nuovo allenatore dell’Ajax. Lo annuncia lo stesso club olandese sui propri canali social. Steijn, 49 anni, lascia lo Sparta Rott ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.