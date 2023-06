Calcio a 5 | Finali Scudetto 2023 | la Feldi Eboli vince gara-1 | i Olimpus Roma sconfitta 3-2

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023)-1 è della. La squadra campana ha infatti vinto per 3-2 la prima sfida della Finaledia 5, regolando l’per 3-2, risultato che resta comunque in bilico in vista del potenziale match point, programmato per sabato prossimo. Una sfida combattuta quella messa in scena dalle due compagini, contrassegnata dal finale arrembante della formazione capitolina. A passare in vantaggio sono infatti i padroni di casa grazie a una punizione di Caponigiro (viziata da una défaillance del portiere Ducci) messa a referto all’11:27. Dopo la prima frazione poi laallunga ancora di due unità dopo undici minuti della ripresa, prima grazie a Guilhermao (11:43) e, successivamente, con Selucio (13:55).a ...